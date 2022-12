Schlägerei im Mannheimer Jungbusch - sogar Schüsse fallen

Mannheim. Unbekannte Zeugen haben am Sonntagmorgen gegen 3.50 Uhr in der Jungbuschstraße in Mannheim Zivilcourage gezeigt und eine Schlägerei gestoppt und somit vermutlich schlimmeres verhindert. Wie die Polizei mitteilt, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Dabei wurden ein 32-Jähriger und ein 30-Jähriger von zwei bislang unbekannten Tätern zu Boden geschlagen. Auch als die Opfer bereits am Boden lagen, schlugen die Täter weiter auf die beiden Mänenr ein.

Mit Waffe geschossen

Nur durch mehrfaches Einschreiten von bislang noch unbekannten Zeugen ließen die beiden flüchtigen Täter von den beiden Opfern ab. Als die beiden Männer am Boden lagen, soll einer der beiden Täter mit einer Waffe in die Luft geschossen haben, was zusätzlich ein Verstoß gegen das Waffengesetz darstellt.

Die Täterbeschreibung

Die Täter werden wie folgt beschrieben: ungefähr 1,80 Meter groß, mit dunklen Haaren mit Boxerhaarschnitt, sowie einem längeren Drei-Tage-Bart. Der Täter wird auf Mitte 20 geschätzt und trug einen weißen Pulli, eine schwarze Hose und schwarze Boots.

Der zweite Täter ist ungefähr 1,70 Meter groß, und etwa 25 jahre alt gewesen sein. Er hat kurze schwarze Haare und einen Bart und trug eine schwarze Jacke.

Die Polizei bittet um Hinweise und sucht in diesem Zuge auch nach den Zeugen, die durch ihre Zivilcourage die Schlägerei stoppen konnten. Hinweise können unter der Rufnummer: 0621/ 12580 durchgegeben werden.