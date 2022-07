Schlägerei auf den Kaupzinerplanken in Mannheim - Polizei sucht Zeugen

Mannheim. Die Polizei in Mannheim sucht nach Zeugen einer Schlägerei am vergangenen Samstagabend auf den Mannheimer Kapuzinerplanken. Wie die Beamten mitteilten, wurde gegen 20.15 Uhr in Höhe des Quadrats O6, 6 einem 19-Jährigen von einem zunächst Unbekannten ins Gesicht geschlagen. Der Angreifer konnte laut Polizeiangaben mittlerweile identifiziert werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Allerdings sollen sich nach Angaben von Zeugen mehrere zunächst unbeteiligte Personen in die Auseinandersetzung eingemischt haben. In deren Verlauf soll zudem ein 17-Jähriger durch mehrere Unbekannte zu Boden geworfen und getreten worden sein. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/12580 bei der Polizei zu melden.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Newsticker Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren Blaulicht Unbekannter Täter überfällt zwei Männer in Mannheimer Innenstadt - Zeugen gesucht Mehr erfahren