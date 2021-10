Schlägerei am Hauptbahnhof

Nach einem zunächst harmlosen Rempler ist es am Dienstagabend im Mannheimer Hauptbahnhof zu einer Schlägerei zwischen vier Männern gekommen. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, waren die vier aneinander vorbeigelaufen, als ein 17-jähriger Ghanaer einen 36-jährigen Libanesen anrempelte. Es folgten gegenseitige Provokationen, an denen sich auch die jeweiligen Begleiter, ein 17-jähriger Kenianer und ein 37-jähriger Deutscher, beteiligten. Der Sicherheitsdienst beendete die anschließende Schlägerei, aus der zwei der Männer Blessuren davontrugen. Die Bundespolizei nahm das Quartett vorläufig fest und ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen die vier. Ob sie sich zuvor kannten, ist noch unklar. red/agö

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1