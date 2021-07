Mannheim. Bei einer Schlägerei auf dem Alten Meßplatz in Mannheim ist in der Nacht auf Freitag eine Person schwer verletzt worden. Nach ersten Angaben der Polizei griff gegen Mitternacht eine Gruppe von Jugendlichen die einzelne Person an. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unbekannt. Die Tatbeteiligten waren in der Nacht noch flüchtig. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen aufgenommen.

