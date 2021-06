Schillertage beginnen mit Online-Premiere von "Die Jungfrau von Orleans".

Mannheim. In Mannheim beginnen heute die 21. Internationalen Schillertage. Eröffnet werden sie an diesem Donnerstagabend mit der Online-Premiere von Friedrich Schillers "Die Jungfrau von Orleans". Das Das Nationaltheater Mannheim (NTM) hat auf die sinkenden Inzidenzen und die damit verbundenen Lockerungen für den Spielbetrieb reagiert – und ergänzt aus diesem Grund den Spielplan. Das bereits feststehende Programm wurde um Live-Veranstaltungen im Nationaltheater und in den Kooperationshäusern ergänzt.

So wird „Die Jungfrau von Orleans“ am 17. Juni das Festival zwar weiterhin online eröffnen, die Premiere von Ewelina Marciniaks wird am 22. Juni, 19 Uhr, allerdings zusätzlich im Schauspielhaus als Präsenzveranstaltung gezeigt. Ebenfalls um gleich mehrere Präsenztermine im Theaterhaus G 7 erweitert wird die Uraufführung „Made in Mannheim“. Das Werk von Javaad Alipoors und Chris Thorpes wird am 20., 22. und 24. sowie am 26. und 27. Juni jeweils um 20 Uhr aufgeführt.

Bereits einen Tag vor der geplanten Online-Premiere wird die Produktion „Wounds are forever (Selbstporträt als Nationaldichtung)“ am 23. Juni, 20 Uhr, im Studio Werkhaus uraufgeführt. Neben den genannten Vorstellungen gibt es weitere Präsenztermine, unter anderem auf dem Vorplatz des Nationaltheaters oder im Zeitraumexit. Die Schillertage finden vom 17. bis 27. Juni statt. (mit seko)

