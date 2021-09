Schiller und das Fieber

So manche Bezeichnungen führen in die Irre: Malaria leitet sich vom italienischen „mal‘aria“ für „schlechte Luft“ ab – weil man von Sümpfen aufsteigende Ausdünstungen für Fieberkrankheiten verantwortlich machte. Zwar kam schon früh der Verdacht auf, dass Mücken dabei eine Übeltäterrolle spielen, aber erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sollte die Wechselwirkung zwischen Parasit, Anopheles-Mücke (unser Bild), Mensch und Blutmahlzeit entdeckt werden.

Die bis heute immer noch häufig tödlich verlaufende Infektionskrankheit wütet vor allem im tropischen Afrika. Auch Mannheim gehörte einst zu den Malaria-Regionen – in jener Zeit, als die Auen der Zwei-Flüsse-Stadt regelmäßig überschwemmt waren und Insektenbrut ideale Bedingungen boten. Auch wenn die nicht ganz so aggressive Malaria-Variante Tertiana umging, hat sie Friedrich Schiller sein 45 Jahre kurzes Leben lang mit „bösem kalten Fieber“ attackiert. Bekanntlich reiste der junge schwäbische Schriftsteller mit Arztausbildung zunächst wegen der Uraufführung seines ersten Dramas im Mannheimer Theater an Rhein und Neckar. Wir fragen nach dem Namen dieses vom Sturm und Drang geprägten Bühnenstücks, das bei der Premiere bejubelt wurde.