Schilder für die Buga 2023 in Mannheim werden aufgestellt

Mannheim. Die Arbeiten zur Aufstellung und Montage der Beschilderung für die Bundesgartenschau 2023 in Mannheim sind gestartet. Wie die Stadt am Dienstag mitteilte, sollen ab 14. April und während der Zeit der Buga im Umfeld der beiden Ausstellungsareale Spinelli und Luisenpark nur noch Anwohnende mit Bewohnerparkausweis parken. In bestimmten Bereichen mit Einrichtungen des alltäglichen Bedarfs ist für jedermann das Parken mit Parkscheibe für maximal zwei Stunden möglich.

Beschilderung hat noch keine Gültigkeit

Aktuell sei die Beschilderung noch nicht gültig, so die Stadt. Die verkehrsrechtliche Gültigkeit beginne am 14. April ab 0 Uhr. Aus diesem Grund würden die Schilder zunächst abgedeckt bleiben. Mit der Montage begonnen wurde im Stadtteil Neuhermsheim, in der Hermsheimer Straße. Die Stadtteile Neuostheim, Käfertal-Süd / Rott und Feudenheim sollen bis Ende März folgen. Insgesamt werden laut Angaben der Stadt 500 Verkehrszeichen aufgestellt.

Die Stadt Mannheim erwartet zur Buga 2023 rund 2,1 Millionen Besucherinnen und Besucher. Durch die Beschilderung solle vermieden werden, dass Gäste der Buga die ausgewiesenen Parkleitsysteme ignorieren und stattdessen in den Wohngebieten parken, so die Stadt.