Schiffsarzt und Schütze

Kapitän werden – lange hegte Marcus Fähnle diesen Berufswunsch. „Faszination war für mich schon immer das Meer und die Seefahrt“, sagt er, weshalb in seiner Praxis auch viele Schiffsmodelle stehen. Doch etwas sprach immer dagegen: seine Frau Michaela. „Mit ihr habe ich schon die Schulbank gedrückt und bin mit ihr seit dem 14. Lebensjahr zusammen“, erzählt Fähnle. Doch Michaela Fähnle, die – ebenfalls in Neckarau – eine Physiotherapie-Praxis betreibt, hätte sich mit einem Leben auf dem Wasser so gar nicht anfreunden können. Der Liebe wegen verzichtete das neue Bloomaul daher auf dieses Berufsziel.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Michaela wollte indes nicht, dass ihr Marcus später mal bereut, nie auf den Weltmeeren unterwegs gewesen zu sein. Also ergriff sie die Initiative und meldete ihren Mann an, als Schiffsarzt auf der „Alexander von Humboldt“. „Sie hat das einfach hinter meinem Rücken gemacht, dass ich nie sagen kann, dass ich etwas verpasst hätte im Leben“, so Fähnle. Mehrere Jahre fuhr er, meist zweimal jährlich, in der Freizeit auf dem über 100 Jahre alten Segelschulschiff mit den grünen Segeln, das aus der Werbung für „Becks-Bier“ bekannt ist. Dabei war er nicht nur als Mediziner an Bord. „Jeder musste anpacken, aufentern, Segel setzen, war zur Wache eingeteilt – es war anstrengend, ich habe sehr heftige See erlebt, aber echt toll“, schwärmt er noch heute. Aus Altersgründen habe er dann irgendwann „abgemustert“.

Statt auf hohe See zieht es ihn mittlerweile in die Berge. Die beiden Töchter haben die Eltern dazu motiviert, immer mal wieder zum Wandern in die Alpen zu fahren. „Wir sind seit ein paar Jahren bergbegeistert: Bergtouren, Wandern, Biergärten und Radfahren im Allgäu – schöner geht’s nicht“, so Marcus Fähnle: „Hier bin ich angekommen!“ Auch wenn er einräumt, dass er sich echt wundert, dass ausgerechnet seine Kinder ihn zum Wandern bringen: „Früher haben die das nie gemacht. . .“, sagt er.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ein, wie er selbst sagt, „skurriles Hobby“ pflegt der Freund von Jazz ebenso wie der Musik von Richard Wagner („Zum Leidwesen meiner Frau“) auch noch: Fähnle ist Schütze, mit Vorderladergewehren aus dem einstigen „Wilden Westen“ aus der Zeit um 1870. „Es ist total skurril, total verrückt, aber auch irgendwie originell“, so Fähnle. „Ich hätte ja nie gedacht, dass ich mal eine Waffe in die Hand nehme“, sagt der Mediziner, doch ein Freund habe ihn zu dem Verein „Mannheimer Western Shooter“ mitgenommen, und seither schießt er auf dem Schießstand auf der Friesenheimer Insel mit Cowboyhut auf Blechziele. pwr