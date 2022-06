Schiffs- und Radtouren durch den Industriehafen

Am Wochenende 24. bis 26. Juni lädt der Verein Rhein-Neckar-Industriekultur gleich drei Mal in den Industriehafen ein. Los geht es am Freitag um 20 Uhr mit der beliebten Schiffstour auf der Kurpfalz. Die zweieinhalbstündige Fahrt führt in den Industriehafen mit seinen teilweise über 100 Jahre alten Mühlengebäuden und vielen interessanten Geschichten. Kartenvorverkauf bei der Kurpfalzpersonenschifffahrt (bit.ly/39EerYm) oder direkt am Schiff.

Wirtschaft während der Kaiserzeit

Der 1900 fertig gestellte Industriehafen bietet Industrieromantik und gleichzeitig jede Menge Stoff, um sich mit der kolonialen Wirtschaft im Mannheim während des Kaiserreichs sowie der antisemitischen Wirtschaftspolitik in der NS-Zeit zu befassen und den Bogen bis heute zu spannen. Diese Aspekte werden auf zwei Radtouren vertieft. Am Samstag um 18 Uhr startet die Radtour um den Industriehafen auf der Diffenébrücke mit dem Schwerpunkt Kolonialwirtschaft. Eine ganze Reihe von Betrieben haben um 1900 mit Rohstoffen aus Kolonien gearbeitet oder „in alle Welt“ ihre Produkte geliefert. Diese Veranstaltung wird in Kooperation mit dem Arbeitskreis Kolonialgeschichte Mannheim geführt.

Am Sonntag um 16 Uhr geht es um die Geschichte der zahlreichen jüdischen Betriebe am Industriehafen, um die Schicksale ihrer Besitzer und um die „Ariseure“. Für die Radtouren ist eine Anmeldung bei Rhein-Neckar-Industriekultur erforderlich unter www.rhein-neckar-industriekultur.de. red