Schienenersatzverkehr zwischen Neckarau West und Rheingoldhalle

Mannheim. Die Stadtbahnen der Linie 3 fahren zwischen dem Betriebsbeginn am Freitag, 16. April, und dem Betriebsschluss am Sonntag, 18. April, auf einer verkürzten Strecke. Wie die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft mitteilte, werden im Abschnitt zwischen den Haltestellen Neckarau West und der Rheingoldhalle die Gleise erneuert. Deshalb fahren die Bahnen nur bis zur Haltestelle Neckarau West und wieder zurück in Richtung Innenstadt. Zwischen den Haltstellen Neckarau West und Rheingoldhalle wird entlang des regulären Linienwegs in beiden Richtungen ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingesetzt.

