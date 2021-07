Schicksale hinter den Akten

Auch wenn die Hartz IV-Verfahren beim Sozialgericht Mannheim dominieren, so ist die Themenpalette weit größer. Der „Mannheimer Morgen“ hat aktuelle Urteile zusammengestellt, die nicht nur die rechtliche Vielfalt spiegeln, sondern auch menschliche Schicksale aufblitzen lassen.

Am Alltag beteiligen

„Die gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben kann es erfordern, dass der Sozialhilfeträger für den Erwerb und den behindertengerechten Umbau eines Autos Mittel zur Verfügung stellen muss“ – so lautet der Tenor einer Entscheidung, die den Alltag eines schwer körperlich und geistig behinderten Jungen erleichtern soll. Der 13-Jährige sitzt im Rollstuhl und ist komplett auf Hilfe angewiesen. Die Fahrten zu dem sonderpädagogischen Bildungszentrum hat vorwiegend die Mutter in einem geliehenen Pkw übernommen. Allerdings muss der Sohn mit großer Kraftanstrengung auf den Rücksitz gehoben werden. Deshalb beantragte die Familie ein behindertengerecht umgebautes Auto, das auch für Fahrten zu Arztbehandlungen, Freunden oder Freizeitaktivitäten genutzt werden kann. Der Sozialhilfeträger holte eine Stellungnahme des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales ein.

Dieser befand, dass der bislang genutzte Pkw zur Beförderung des massiv eingeschränkten Jugendlichen völlig ungeeignet ist und empfahl einen „Ford Transit Custom“-Kastenwagen, der ausreichend Platz biete – auch bei einer Notfallversorgung, wenn der unter Epilepsie leidende Junge mal wieder einen Anfall hat. Der Sozialhilfeträger lehnte mit der Argumentation ab: Für Fahrten zu medizinischer Behandlung müsse die Krankenkasse aufkommen, außerdem sei Kontaktpflege, ob mit Freunden oder Angehörigen, kein primäres Ziel der Eingliederungshilfe. Solche Ausflüge könnten an Wochenenden im Beisein der Eltern mit Bus oder Bahn erfolgen.

Das Sozialgericht sah dies anders: Gerade einem Jugendlichen, der selbst nichts unternehmen kann, gelte zu ermöglichen, wenigstens in familiäre Alltagsaktivitäten eingebunden zu sein. Die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel verwarfen die Richter, weil der Schwerstbehinderte auf häufiges Wechseln der Windeln angewiesen ist – was in Bus und Bahn zu entwürdigenden Situationen führen würde. Die Kammer sprach einen „fürsorgerechtlich finanzierten Erwerb und Umbau eines Kfz“ zu. (Urteil 14. Januar 2021, Aktenzeichen S 3 SO 3053/ 19)

Droge zur Schmerzbekämpfung

Seit 2017 dürfen Ärzte Cannabis als Kassenleistung verordnen, wenn Therapiealternativen fehlen. Über die medizinische Interpretation wird aber häufig gestritten. Weil bei einer Frau mit chronischem Schmerzsyndrom aufgrund einer geschädigten Wirbelsäule selbst Opiate keine Linderung massiver Pein bewirkten, beantragte die Patientin eine Behandlung mit Cannabis. Ihre Kasse beharrte auf einer Standardtherapie. Eine solche wertete das Sozialgericht in dem verhandelten Fall wegen der Nebenwirkungen als unzumutbar und außerdem als nicht erfolgversprechend. (Urteil vom 14. Januar 2021 - S 11 KR 1512/20; rechtskräftig)

Wohnort in St. Tropez

Zu den Anspruchsvoraussetzungen von Hartz IV gehört der sogenannte „gewöhnliche Aufenthalt“ in Deutschland. Weil ein selbstständiger, in der Region tätiger Finanzberater und dessen Ehefrau im französischen St. Tropez eine Wohnung gemietet und sich dort offiziell angemeldet haben, verweigerte das Jobcenter Arbeitslosengeld II, das der Jurist wegen Einkommenseinbußen aufgrund von Corona für April bis September 2020 geltend machte.

Die Sozialrichter stärken den ablehnenden Bescheid mit dem Hinweis, dass eine Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt nur realisiert werden könne, wenn ein Leistungsempfänger seinen „Aufenthaltsort mit engsten Bindungen“ auch tatsächlich in Deutschland hat. (Urteil 29. Juni 2021, AZ: S 11 AS 1861/20; noch nicht rechtskräftig)

Frühgeburt nach Überfall

Auch wenn Kinder noch nicht im Erwerbsleben stehen, wird beim Berechnen von Renten eine theoretische Erwerbsfähigkeit zugrunde gelegt. Und darum geht es bei einem inzwischen Zehnjährigen, der als „Frühchen“ mit Atemnotsyndrom zur Welt gekommen ist. Da seine Mutter zwei Wochen vor der Geburt als Angestellte in einem Schreibwarenladen Opfer eines Raubüberfalles geworden war, erkannte die Berufsgenossenschaft die Attacke als Arbeitsunfall an.

Und dieser schließt ein, dass der früh geborene Junge mit Defiziten ins Leben startete. Das bis heute überempfindliche Bronchialsystem und nicht aufgeholte Leistungseinschränkungen sowohl bei der Aufmerksamkeit wie beim Sprechen bewertete die Berufsgenossenschaft mit einer Rente, die sich an einer 20-prozentigen Minderung der Erwerbsfähigkeit orientiert. Das Sozialgericht kam nach Befragen behandelnder Ärzte, der Mutter und Einholen eines kinderpsychiatrischen Gutachtens zur Überzeugung, dass Entwicklungsstörungen nicht ausreichend berücksichtigt worden sind.

Dem Jungen sprach die Kammer eine Rente entsprechend einer 40-prozentigen Minderung zu. Die Berufsgenossenschaft geht vor dem Landessozialgericht in die zweite Instanz.

(Urteil 17. November 2020, AZ: S 12 U 639/17, Berufung: L 10 U 3891/20)

Heimreise zur Traumabewältigung

Wegen einer posttraumatischen Belastungsstörung wurde eine seit Jahren in Deutschland lebende Chinesin im Februar 2019 arbeitsunfähig geschrieben und erhielt Krankengeld. Zwei Monate später beantragte die Frau bei ihrer Krankenversicherung die Zustimmung für einen Aufenthalt im Heimatland, um dort mit Hilfe der Familie ihr Trauma aufzuarbeiten. Die Hausärztin befürwortete die Reise.

Mit dem Argument, eine umgehend begonnene Psychotherapie vor Ort sei wichtiger, lehnte die Kasse ab und verwies darauf, dass ein Familientreffen auch in Deutschland möglich sei. Die Sozialrichter werteten die verweigerte Heimreise der Krankengeldbezieherin als rechtswidrig. Schließlich sei schon vor dem Auslandsaufenthalt die Arbeitsunfähigkeit für die gesamte Zeitspanne ärztlich festgestellt worden – und darauf komme es an. (Inzwischen rechtskräftiger Gerichtsbescheid vom 16. Februar 2021, AZ: S 11 KR 2151/19)