Scheiben von mehreren Fahrzeugen eingeschlagen und Gegenstände entwendet

Mannheim. Unbekannte haben in der Oststadt in Mannheim bei mehreren Fahrzeugen die Seitenscheiben eingeschlagen und anschließend Gegenstände daraus entwendet. So wurden nach Polizeiangaben vom Dienstag aus einem Wohnmobil in der Sophienstraße ein Bluetooth-Lautsprecher sowie 80 Euro Bargeld entwendet. Aus einem Wagen in der unmittelbaren Nähe wurde ein Ladekabel entwendet. Drei weitere Fahrzeugscheiben wurden im Bereich rund um die Ludwig-Ratzel-Straße eingeschlagen. Ob aus diesen Fahrzeugen etwas entnommen wurde, war zunächst unklar.

Der Sachschaden bei den ersten beiden Fällen wurde auf insgesamt 800 Euro geschätzt. Hinzu kommt ein mindestens vierstelliger Betrag durch die drei weiteren beschädigten Fahrzeuge in der Ludwig-Ratzel-Straße.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0621/174-3310 entgegen.