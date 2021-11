Mannheim. Die hinter Scheibe eines Autos eingeschlagen und daraus eine Tasche mit einem Laptop gestohlen, haben Unbekannte am Mittwochnachmittag in der Alhornstraße in Mannheim. Nach Angaben der Polizei entstand ein Gesamtschade in Höhe von rund 900 Euro. Zeugen, die im Zeitraum zwischen 14.15 und 14.40 Uhr Verdächtiges beobachtet haben können sich unter der Telefonnummer 0621/33010 bei der Polizei melden.

