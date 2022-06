Mannheim. Vermutlich im Zeitraum von Freitagnacht bis Samstagnachmittag wurde eine Glasscheibe an der Mannheimer Pfingstbergschule in der Winterstraße mutwillig beschädigt, wie die Polizei am Montag mitgeteilt hat. Der oder die Täter warfen einen Stein durch eine Eingangstüre, worauf die Scheibe geborsten ist. Zeugen, die Verdächtiges beobachteten, werden gebeten, sich unter 0621/833970 an das Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu wenden.

