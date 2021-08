Schauspieler Helgi Schmid öfters mit Manuel Neuer verwechselt

Mannheim. Schauspieler Helgi Schmid ("Professor T.") würde in einer Filmbiografie gern einmal einen Menschen aus der Wirklichkeit spielen. "Etwa wie Daniel Brühl in dem Biopic "Rush" den Rennfahrer Niki Lauda. Das würde mich total reizen", sagte der 35-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in seinem Wohnort Mannheim. Es sei eine große Herausforderung, einen Menschen intensiv zu studieren und Details seines Lebens für einen Film zu verengen. "Man versucht dann, diesen Menschen zu durchdringen und ihn auf eine eigene Art und Weise zu kopieren", sagte der in Grünstadt (Pfalz) aufgewachsene Schmid.

Fiktive Rollen hätten oft den Nachteil des Beliebigen. "Die möglichen Charakter-Eigenschaften einer erdachten Person sind manchmal wie ein Riesen-Blumenstrauß, der mir aus der Hand quillt. Bei einer realen Person fällt das weg", sagte der Schauspieler. Besonders reizen würde es ihn, einen Politiker zu spielen. "Weil Politik mich interessiert."

Auch ein Sportler würde ihn reizen. "Ein Freund behauptet, ich hätte Ähnlichkeit mit Fußballtorwart Manuel Neuer. Ich habe das nie so gesehen - allerdings muss ich gestehen, dass ich tatsächlich schon zwei, drei Mal mit Neuer verwechselt wurde. Vielleicht sollte ich mich ja doch einmal für ein Biopic melden", sagte Schmid schmunzelnd.

Der Schauspieler wurde in Darmstadt geboren. Am Donnerstag ist er in der ZDF-Komödie "Immer der Nase nach" zu sehen, am Sonntag in dem Frankfurter "Tatort"-Krimi "Wer zögert, ist tot" - jeweils 20.15 Uhr.

