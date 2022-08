Schatzsuche im Schloss

Ein besonderes Ferienprogramm bieten die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg am Donnerstag, 11. August, im Mannheimer Schloss. Um 14.30 Uhr können die kleinen Gäste beim „Ferienspaß: Der Orden des Drachen und der verborgene Schatz“ eine aktionsreiche Schatzsuche in dem Barockbau erleben. Angenommen wird für das Spiel, dass während der Renovierung des Barockschlosses eine Schatzkarte gefunden wurde, die aber einige Rätsel enthält. Die Teilnehmer müssen dann mit Hilfe von Lageplan und Kompass in den Räumen des Schlosses diese Rätsel lösen und erfahren dabei auch viel zur Baugeschichte der Residenz sowie zum Leben in der Zeit der Kurfürsten, die hier von 1720 bis 1778 residierten. Wo ist der restliche Teil der Schatzkarte? Wo mag der Schatz des Kurfürsten im Schloss versteckt sein?

Eine telefonische Anmeldung für die Veranstaltung ist unter der Nummer 06221/65 88 80 beim Servicecenter Heidelberg der regionalen Schlösser erforderlich. pwr