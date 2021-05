Schattiger Platz als Treffpunkt in der Neckarstadt

Mehr Grün in die Stadt – unter diesem Motto sind die Bewohner der Neckarstadt-West eingeladen, es sich im und rund um das Grüne Zimmer bequem zu machen (natürlich immer unter Einhaltung der geltenden Corona-Regeln). Das Grüne Zimmer – ein bepflanzter offener Container – soll Sinn und Zweck des Stadtteil-Sanierungsprojekts „Neckarstadt-West auf Klimakurs“ verdeutlichen, wie die Stadt Mannheim mitteilte.

„Insbesondere die städtischen Förderprogramme zur energetischen Sanierung, der Solarbonus und die Förderung von Begrünungsmaßnahmen sollen zukünftig noch stärker in der Neckarstadt-West Anwendung finden“, erklären Katharina Rensing vom Rathaus Fachbereich Klima, Natur, Umwelt und Agnes Schönfelder, Geschäftsführerin der Klimaschutzagentur. Die Agentur betreut die städtischen Förderprogramme und berät interessierte Bürger. Am Montagnachmittag wurde der begrünte Pflanzcontainer auf dm Vorplatz der evangelischen Paul-Gerhardt-Kirche aufgestellt und dort von Rensing und Schönfelder sowie Alexander Kuhn (MVV Regioplan) und Pfarrerin Laura-Maria Knittel (evangelische Gemeinde in der Neckarstadt) in Empfang genommen.

Gottesdienst am Freitag

Das Zimmer soll bis 14. Juni an der Paul-Gerhardt-Kirche stehen und danach als kleine grüne Stadtoase noch zweimal seinen Standort in der Neckarstadt wechseln. „Wir freuen uns sehr, dass diese Aktion direkt vor unserer Haustür stattfindet“, erläutert Pfarrerin Knittel: „Denn als Kirche sind uns die Wahrung der Schöpfung und die Lebenssituationen der Menschen gleichermaßen wichtig.“ Die Klimaschutz-Aktion der Stadt verbindet sie mit dem „Grüner-Gockel“-Umweltengagement der Gemeinde und mit dem Anliegen der Evangelischen Kirche Mannheim, die ein eigenes Klimaschutzkonzept erarbeitet hat. Gleich am Freitag, 21. Mai, 19 Uhr lädt sie zum Gottesdienst ins Grüne Zimmer ein. Weitere Termine ebenfalls um 19 Uhr sind der 28. Mai, der 4. Juni und der 11. Juni. Für Musik sorgen dabei Ensembles aus Posaunenchor, Flötenkreis, Kantorei und Popchor. Am Samstag, 12. Juni, um 11 Uhr ist der Kinderchor mit auf der Bühne, wenn die Gemeinde zum Gottesdienst für Klein und Groß einlädt.

Das Thema „Energetisches Quartierskonzept für die Neckarstadt-West“ ist Teil der Anstrengungen, Mannheim auf Klimaneutralität umzustellen. Um die politische Vorgabe zu erfüllen und zudem die Folgen der Erderwärmung vor Ort abzumildern, müssen Häuser wärmegedämmt, Heizungsanlagen saniert sowie Hausfassaden und Innenhöfen begrünt werden. Darüber soll das Grüne Zimmer informieren und als begrünter und dank solargesteuerter, autarker Bewässerungseinrichtung im Sommer auch stets angenehm kühler Ort zum Aufenthalt einladen. lang

Info: Mehr Infos über das Sanierungsprojekt: cutt.ly/KbMDomv