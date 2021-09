Schafweide: Pläne für Grünfläche

Auf dem Schafweide-Gelände nördlich der Friedrich-Ebert-Brücke baut der SWR sein neues Studio, darüber hinaus sollen auf dem Grundstück auch Wohngebäude entstehen. An der Südwestecke des Geländes – angrenzend an die Berufsschulen – soll es nach Angaben der Stadt eine „großzügige Grün- und Freifläche“ geben, mit Anbindung an den Neckar. Bürgerinnen und Bürger können sich bei einer Veranstaltung am kommenden Dienstag, 14. September, zu den Planungsvorschlägen äußern.

Wie die Stadt mitteilt, haben sieben Büros jeweils einen Vorschlag für die Freifläche vorgelegt. Ein Preisgericht aus Vertretern der Stadt und externen Fachleuten wird diese Planungen am Mittwoch, 15. September, bewerten und einen Vorschlag zur Umsetzung empfehlen. Zuvor, am Dienstag um 19 Uhr, werden die sieben Vorschläge interessierten Bürgern präsentiert – im Foyer-Saal des Collini-Centers (Collinistraße 1). Die Bürger können die Vorschläge bewerten, die Anregungen und Hinweise werden dann laut Rathaus gesammelt, dem Preisgericht vorgetragen und in der Diskussion berücksichtigt.

Wegen der Corona-Lage ist eine Teilnahme nur mit 3G-Nachweis möglich. Außerdem ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Eine formlose Anmeldung per Mail an buergerbeteiligung@mannheim.de ist bis spätestens Sonntag, 12. September, erforderlich. Bei mehr Anmeldungen als Plätzen entscheidet das Los. Alle Interessenten erhalten eine Rückmeldung, ob eine Teilnahme möglich ist. Da die Bürgerbeteiligung in das Wettbewerbsverfahren eingebunden ist, müssen alle Informationen aus dieser Veranstaltung bis zum Abschluss der Preisgerichtssitzung vertraulich bleiben. Fotos und Ähnliches sind nicht gestattet. red/imo