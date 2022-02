Es ist das größte seiner Art in Baden-Württemberg: das Staatliche Schulamt Mannheim. Zuständig ist es nicht nur für die Quadratestadt, sondern auch für Heidelberg, den Rhein-Neckar- und Neckar-Odenwald-Kreis. Ab sofort hat die Behörde mit Frank Schäfer (Bild) einen neuen Chef. Er folgt auf Hartwig Weik, der nach gut elf Jahren in dieser Führungsposition in den Ruhestand ging.

