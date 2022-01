Schaden nach Unfall bei 100 000 Euro

Bei einem Autounfall mit zwei Leichtverletzten ist ein Schaden von geschätzt rund 100 000 Euro entstanden. Nach Polizeiangaben war ein 22-Jähriger am Donnerstagabend gegen 19 Uhr von der B 44 kommend in Fahrtrichtung Parkring zu schnell mit seinem BMW M6 unterwegs gewesen und in Höhe der Auffahrt zur Kurt-Schuhmacher-Brücke gegen einen auf der Nebenspur fahrenden Mercedes C-Klasse eines 29-Jährigen geprallt. Beide Fahrzeuge kamen ins Schleudern und krachten 100 Meter weiter gegen Betonleitwände. Die Reinigungsarbeiten an der Unfallstelle dauerten bis Mitternacht, zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es aber nicht. Zeugen werden gesucht: 0621/174 41 10. pol/mik/dpa

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1