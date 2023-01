Schaden nach Balkonbrand

Aus bislang unbekannter Ursache ist es am Dienstagmorgen auf der Schönau zu einem Balkonbrand gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Brand in einer Erdgeschosswohnung in der Ballonstraße. Durch das Feuer sprang die am Balkon befindliche Scheibe. Da sich Feuer und Rauch in der Wohnung ausbreiteten, ist die Wohnung aktuell unbewohnbar. Auch der Balkon und die Balkontür einer darüber liegenden Wohnung wurden durch die Rauchentwicklung leicht in Mitleidenschaft gezogen.

Die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses wurden bei dem Brand nicht verletzt. Sie hatten das Gebäude beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits verlassen. Der Brand konnte schnell durch die Feuerwehr gelöscht werden, jedoch wird der Gebäudeschaden auf mehrere tausend Euro geschätzt. Das Polizeirevier Mannheim Sandhofen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. pol/red

Der Gebäudeschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. © René Priebe