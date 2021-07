Schaden an der B 38 stadtauswärts

Mannheim. Auf der B 38/Rollbühlstraße müssen Autofahrer in Fahrtrichtung Weinheim mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Wie die Stadtverwaltung am Montag mitteilte, ist dort Ende vergangener Woche zwischen der Kallstadter und der Äußere Bogenstraße ein Straßenschaden am Regeneinlauf festgestellt worden.

Bedingt durch die notwendige Verkehrssicherung entfällt darum ein etwa zehn Meter langes Teilstück der rechten Fahrspur. Der Verkehr wird an dieser Stelle auf die linke Fahrspur geleitet. Laufende Untersuchungen am Regeneinlauf und zur Wasserführung bleiben abzuwarten.