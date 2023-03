Schach statt Videospiele: Mannheimer Schule bei Badischen Meisterschaften

Es ist eines der ältesten Spiele der Welt und erfreut sich dennoch großer Beliebtheit – auch bei den Jüngeren. Schach hat es im Laufe der Corona-Pandemie geschafft, sein staubiges Image loszuwerden. „Die Nachfrage ist derzeit groß“, sagt Schachlehrer Uwe Brandenburger, der die Schach AG am Liselotte Gymnasium in Mannheim leitet. Ein Nachwuchsproblem gebe es im Gegensatz zu den vergangenen Jahren nicht mehr. Und der vorhandene Nachwuchs ist zudem noch erfolgreich: Die Schüler der fünften bis siebten Klasse haben sich für die Badischen Schulschachmeisterschaften am Freitag, 24. März, qualifiziert. Dabei geht es ihnen gar nicht ums Gewinnen, sondern einfach um den Spaß am Spiel.

Scherzhafte Stimmung

Nach dem Unterricht kommen am Freitagnachmittag nach und nach etwa 20 Schülerinnen und Schüler in den Raum, in dem die Schach AG stattfindet. An einigen Brettern wird bereits gespielt. „Hast du gewonnen“, lautet oft die erste Frage, wenn ein weiteres Kind reinkommt und einen Freund spielen sieht. Die Stimmung ist trotz der Sprüche über vermeidlich schlechte Spielzüge oder das Können der Gegner alles andere als kompetitiv. Freundschaftliches Scherzen gehört dazu.

„Wenn wir richtig spielen, ist hier auch Ruhe“, erklärt der Schachlehrer. Nach dem Sieg bei den Nordbadischen Schulschachmeisterschaften in der vorherigen Woche steht aber lockeres Spielen auf dem Plan: „Wir spielen auch mal andere Varianten, um einfach etwas Abwechslung reinzubringen“, erklärt Schachlehrer Brandenburger.

Freiwillig am Freitagnachmittag

Passend fragt in diesem Moment ein dazugestoßener Schüler: „Spielt ihr richtiges Schach?“ Die Antwort lautet nein, denn vor allem bei den Jüngeren ist die Variante „Tandem“ beliebt. Dabei spielen zwei gegen zwei an zwei Brettern. Der Clou: Die Figuren, die der Partner auf seinem Brett schlägt, darf man in seiner eigenen Partie einsetzen.

Dass nicht die trockene Theorie im Mittelpunkt steht, bringt die Kinder immer wieder dazu, den Start ihres Wochenendes am Freitagnachmittag freiwillig in der AG zu verbringen. „Mein Vater hat mir Schach gezeigt. Ich wollte aber die Theorie nicht so lernen und bin deshalb nicht in einen Verein gegangen, sondern hier in die AG“, sagt ein Schüler.

Doch ganz fern bleiben Theorie und Taktiken natürlich nicht. Schließlich gehe es auch darum, sich zu verbessern, sagt Brandenburger. „Wir gehen Stellungen, Eröffnungen und Endspiele zusammen durch“, erklärt der Schachlehrer. Vor allem die Taktikaufgaben, auch Schachpuzzles genannt, bei denen der beste Zug gefunden werden muss, seien beliebt.

„Bei den stärkeren Spielern analysieren wir die Partien dann auch“, sagt Brandenburger. Am ersten Brett spielt Luca, der in die siebte Klasse geht. Er ist der stärkste Spieler der AG und auch im Schachclub SK Mannheim aktiv. Er könne laut Brandenburger seine Partie bei der Nordbadischen Meisterschaft auch nach einer Woche noch aus dem Kopf nachspielen. Um sich zu verbessern, trainiert er im Verein. In die AG kommt er trotzdem noch, um mit seinen Freunden zu spielen.

Konzentration gefragt

Auch Yessine ist für den Spaß am Spiel hier. Der Achtklässler erklärt, dass das antike Brettspiel locker mit modernen Videospielen mithalten kann: „Schach macht einfach Spaß, weil man sich richtig konzentrieren muss.“ Zwar spiele er auch gerne Videospiele, doch der Reiz am Schach sei, dass es eben nicht nur ums Rumschießen gehe.

Ähnlich sieht das der Neuntklässler Umer: „Es ist einfach ein sehr ruhiges Spiel.“ Er habe vor fünf Jahren online mit dem Schachspielen angefangen und sei dann in den SK Mannheim eingetreten. Hier spielt neben Brandenburger auch Uwe Homola. Der Lehrer am Liselotte Gymnasium ist Mitorganisator der AG. Mit ihm scherzen Umer und seine Freunde gerne beim Schachspielen und fordern ihn zur einen oder anderen Partie heraus.

Nicht nur Jungs am Brett

Doch der Sport ist nicht nur von Jungs dominiert. In der AG spielen einige Mädchen. Unter anderem Lola, die über Freunde zum Schachspielen gekommen ist. Auch Saanvika sagt: „Ich war vorher schon im Schachclub, und meine Freunde sind dann auch hierher gekommen.“

Die Mannschaft der Mädchen habe es laut Brandenburger nur sehr knapp nicht zu den Badischen Meisterschaften geschafft. Allerdings werde das Team der Jungs durch eine starke Spielerin bereichert, wenn es für die Badische Meisterschaft nach St. Leon Rot geht.

Ob sich die AG des Liselotte Gymnasiums dort für die Deutsche Schulschachmeisterschaft qualifiziert, wird sich herausstellen. „Das ist uns aber auch gar nicht wichtig“, sagt Brandenburger. Am Ende zähle nur der Spaß mit Freunden, die die Jugendlichen auch schon in den anderen Mannschaften gefunden haben.