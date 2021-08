Sattelzug streift Auto und flüchtet

Die Polizei sucht einen Sattelzugfahrer, der nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch geflüchtet ist. Nach Polizeiangaben war der Brummi kurz vor 19.30 Uhr auf der linken Spur im Luisenring unterwegs und wollte nach links in die Seilerstraße abbiegen. Dabei holte er offenbar zu weit aus und übersah eine 56-jährige VW-Fahrerin, die parallel auf der rechten Spur fuhr. Dadurch streifte er das Auto und hinterließ einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Es handelt es um einen weißen Sattelzug mit weißem Aufbau, roter Aufschrift und möglicherweise ausländischem Kennzeichen. Hinweise an 0621/174-4222. pol/cs

