Sattelzug fährt gegen RNV-Oberleitungsmast und Baum

Mannheim. Ein Sattelzug ist am Freitagabend in Mannheim gegen einen Oberleitungsmast der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH geprallt. Anschließend kollidierte der Sattelzug, der mit Auflieger auf der B44 in Richtung Sandhofen unterwegs war, mit einem Baum, teilte die Polizei mit. Der Fahrer war vorher gegen 19.25 Uhr aus unbekannten Gründen auf Höhe der Weizenstraße mit dem Sattelzug von der Fahrbahn abgekommen.

Äußerlich sei der Fahrer unverletzt gewesen. „Aufgrund der Schwere des Aufpralls können innere Verletzungen nicht ausgeschlossen werden“, berichtete ein Polizeisprecher weiter. Das Führerhaus sei beim Aufprall komplett zerlegt worden. Zudem sei ein Achse beschädigt und der Tank abgerissen gewesen. Alkohol oder Drogen waren beim Fahrer laut Polizei nicht im Spiel. Der Schaden wurde auf rund 40.000 Euro geschätzt.