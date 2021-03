Sattelzug beschädigt Brücke über B 38 - Vollsperrung in beide Richtungen

Mannheim. Ein Sattelzugfahrer hat mit seinem ausgefahrenen Kran am Montagnachmittag in der Straße "Hinter dem Wolfsberg" in Mannheim-Vogelstang die Brücke über die B 38 beschädigt. Der Fahrer blieb nach ersten Angaben der Polizei unverletzt. Die Brücke Waldstraße/Sudetenstraße über die B 38 in beide Richtungen ist vorsichtshalber bis zur Prüfung der Statik voll gesperrt. Der Verkehr wird durch die Polizei örtlich umgeleitet. Ortskundige Fahrer werden gebeten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.

