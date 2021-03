Am Montag kurz nach 14 Uhr hat ein Sattelzugfahrer mit seinem ausgefahrenen Kran in der Straße Hinter dem Wolfsberg die Brücke über die B 38 beschädigt. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Bis zur Prüfung der Statik blieb die Brücke Waldstraße/Sudetenstraße zwischenzeitlich in beide Richtung vorsichtshalber voll gesperrt. Der Verkehr wurde währenddessen durch die Polizei örtlich umgeleitet.

Nachdem der Statiker dann grünes Licht gegeben hatte, wurde das Bauwerk um 16.20 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. Für die Zeit der Bergungsarbeiten blieb die Straße Hinter dem Wolfsberg ebenfalls gesperrt. Die Unfallermittlungen führt jetzt die Verkehrspolizei Mannheim. red/scho