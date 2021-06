Mannheim. Während der EM-Partie der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Ungarn an diesem Mittwoch (21 Uhr) wird die Mannheimer SAP Arena in Regenbogenfarben angestrahlt. Das hat Daniel Hopp, Gesellschafter der Adler Mannheim, dieser Redaktion bestätigt. Die Entscheidung der UEFA, eine Beleuchtung der Münchner EM-Arena in Regenbogenfarben zu verbieten, hatte zuletzt für heftige Diskussionen gesorgt.

Die Regenbogen-Farben sollten ein Zeichen für Toleranz und Gleichberechtigung setzen – vor allem mit Blick auf den Gast Ungarn, der kürzlich die Rechte von LSBTTIQ (lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, transsexuell, intersexuell, queer) massiv eingeschränkt hatte. Nach dem UEFA-Verbot haben auch andere deutsche Stadionbetreiber - darunter die Fußball-Arenen in Berlin, Frankfurt, Köln, Wolfsburg, Augsburg und Düsseldorf - angekündigt, selbst ein deutliches Zeichen für Toleranz und Gleichstellung zu setzen und während der Partie in Regenbogenfarben zu erstrahlen . Der Heidelberger SNP-Dome bleibt allerdings farblos. Eine Beleuchtung in Regenbogenfarben ist nach Auskunft einer Sprecherin technisch nicht möglich. (mit dpa)