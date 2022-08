Sandhofener Kerwe am Wochenende mit vielfältigem Programm

Mannheim. Am Samstag, 27. August, ist es endlich wieder soweit. Nach zwei Jahren coronabedingter Abstinenz, findet die Sandhofener Kerwe wieder statt. Von Samstag, 27. August bis Dienstag, 30. August, wurde ein vielfältiges Programm für Besucherinnen und Besucher auf die Beine gestellt. Beginn ist am Samstag , um 14 Uhr zur Formierung zum Kerwe Umzug am Stichplatz. Eröffnet wird die Kerwe um 15 Uhr am Rathaus mit Freibier und Brezeln. Die Band Zeitlos startet das Musikprogramm auf der Open Air Bühne am Stich um 16 Uhr. Der musikalische Hauptact mit der sehr bekannten Band FM Fun Music beginnt ab 20 Uhr auf der Stichbühne.

Am Sonntag wird der Kerwetag mit einem ökumenischen Gottesdienst dreier Kirchen auf der Stichbühne eingeleitet. Der Männergesangsverein sorgt um 12 Uhr für einen musikalischen Act auf der Open Air Bühne, wo im Anschluss die Band Burnnesseln mit Live Musik performt. Was natürlich nicht fehlen darf ist der verkaufsoffene Sonntag an dem tolle Läden für Besucher und Besucherinnen offen haben. Beginn ist ab 13 Uhr.

Der musikalische Hauptact startet um 18 Uhr mit der Band Hoaggelfisch. Neben den Aktivitäten auf der Bühne gibt es ab der Luftschifferstraße bis zur Bartholomäuskirche einen Internationalen Markt. Dieser hat Informationsstände an dem zum Beispiel das Jobcenter und die SPD vertreten sind. Zudem gibt es einen marokanischen Kunsthandwerksstand, einen Stand mit peruanischen Artikeln aus den Anden.

Es gibt einen Stand mit Indianerschmuck, 3D-Bildern, Handarbeiten und Strickwaren, Ringe, Ketten, Schmuck aus eigener kleinen Manufaktur, bis hin zum Magnetschmuck.

Am Sonntag kommt die Firma IKEA mit einem alten schwedischen Brauch und bindet Blumenkränze für die Häupter der Mädchen.

Kulinarisch verwöhnt die Schaubäckerei, mit Cocktailständen, einen Foodtruck, Bubble Waffeln und vieles mehr.