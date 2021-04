Eine Sammelaktion von gebrauchten Rädern für das südafrikanische Township Ratanda startet in Mannheim. Das teilte Annette Lennartz vom Verein Voices for Africa mit.

Gemeinsam mit dem Radhof in der Neckarstadt-Ost bittet sie um Radspenden: Denn egal ob große oder kleine, ob Mountainbikes, Rennräder oder Omas Oldtimer – jedes Fahrrad sei nützlich, so die Organisatoren. Besonders gesucht sind Kinderräder. In Südafrika stecke das Radeln noch in den Kinderschuhen, aber die Menschen im 90 000 Einwohner großen Ratanda hätten das Rad für sich entdeckt. Warum? Weil bereits zweimal ein Container gefüllt mit Spendenfahrrädern dort angekommen ist, heißt es von Voices for Africa. Die Menschen müssen oft weite Distanzen zu Fuß zurücklegen. „Da ist das Rad eine echte Hilfe. Gerade jetzt wäre Nachschub dringend nötig“, sagt Annette Lennartz.

Mandoza Radebe leitet das Radzentrum in Ratanda. Er und sein Team machen die gebrauchten Fahrräder wieder flott. Mandoza ist ein junger Mechaniker. „Er hat hier am Neckar, im Radhof Bergheim drei Monate lang gelernt, wie man Räder fachmännisch repariert“, so Lennartz.

Ein „echtes Highlight“

In seiner Heimat hat er dann ein Radzentrum aufgebaut. Da gibt es: Reparaturen, Kurse zur Radmechanik, zum Radfahren, drei Radsportgruppen für Jugendliche, Frauen und Männer. Das Radzentrum sei ein „echtes Highlight“ in Ratanda. Die Räder werden bei Bedarf abgeholt. Wer die Möglichkeit hat, sollte sie bitte beim Mannheimer Radhof Neckarstadt abgeben, Adresse: Lange Rötterstraße 90. Ansprechpartner für die Abholung ist Stefan Olschewski – erreibar ist er unter der Telefonnummer 06221/9703 88

Am Heidelberger Gemeinschaftsprojekt „Fahrräder für Südafrika“ beteiligen sich Voices for Africa, der Verein zur beruflichen Integration und Qualifizierung VbI und der südafrikanische Verein Radhof SA aus Ratanda.