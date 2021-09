Saisonstart im Gartenhallenbad auf der Neckarau verschiebt sich

Mannheim. Eigentlich sollte das Gartenhallenbad auf der Neckarau zum Start der Hallenbad-Saison in Mannheim am Montag, 13. September, öffnen. Daraus wird nun aber nichts. Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, bleibt das Bad bis zum Samstag, 18. September, geschlossen. Der Badebetrieb sei aufgrund einer Unterbrechung der Fernwärmeversorgung nicht möglich.

Tickets, die für diesen Zeitraum bereits erworben wurden, können nach weiteren Angaben der Verwaltung umgebucht werden. Eine Erstattung kann beim Fachbereich Sport und Freizeit unter fb52@mannheim.de beantragt werden.

Die Hallenbad-Saison in Mannheim startet am kommenden Montag. Nachdem das Hallenbad auf der Neckarau vorerst geschlossen bleibt, öffnen nun zunächst nur das Herschelbad und das Hallenbad Waldhof-Ost ihre Türen. Am 21. September, zieht das Hallenbad auf der Vogelstang nach.

Der Zutritt zu den Hallenbädern ist gemäß der baden-württembergischen Corona-Verordnung nur Geimpften, Genesenen und negativ Getesteten gestattet. Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sowie Schülerinnen und Schüler sind hiervon ausgenommen. Im Eingangs- und Kassenbereich sowie im Nassbereich und auf den Toiletten gilt zudem die Maskenpflicht.

