Saisoneröffnung auf der Waldrennbahn

Mannheim. Zwei Jahre lang durften Zuschauer nur vereinzelt auf die Seckenheimer Waldrennbahn, aber wenn am heutigen Sonntag die Turf-Saison eröffnet wird, hoffen die Veranstalter vom Badischen Rennverein Mannheim-Seckenheim auf ein volles Haus. „Beschränkungen gibt es keine - höchstens das Wetter könnte uns einen Strich durch die Rechnung machen“, wünscht sich BRV-Präsident Stephan Buchner, dass die schlechten Vorhersagen nicht stimmen. Denn das Programm ist attraktiv, in den sieben Rennen sind 71 Galopper gemeldet. Hauptereignisse sind zwei Ausgleich-III-Ausschreibungen, dazu kommen drei Ausgleich- IV-Starts und einer für sieglos Vierjährige. Immer interessant ist zudem das Rennen der Dreijährigen, die am Anfang ihrer Karriere stehen. Weil der Saison-Auftakt gemeinsam mit dem französischen Wettanbieter PMU veranstaltet wird, werden die ersten fünf Rennen live in die 13.500 Annahmestellen in Frankreich übertragen. Der erste Start ist deshalb bereits um 11.20 Uhr (Einlass 10 Uhr), der letzte um 14.30 Uhr. Auf www.deutscher-galopp.de ist Renntag per Livestream zu sehen.

