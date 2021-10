Säubert kocht im Fernsehen

Mit Käse und Tomate überbackene Schweinemedaillons im Parmamantel mit Spätzle und Kohlrabi – so lecker-locker schaffte Christiane Säubert die erste Runde der TV-Sendung Küchenschlacht mit Moderator Alexander Kumptner. Mit fünf Mitbewerbern kocht sich die 53-jährige Betriebswirtin durch die laufende Woche – am heutigen Dienstag geht’s um das Thema Vorspeise, nachdem am Montag Leibgerichte aufgetischt wurden.

Das Jury-Urteil „Raststättenteller, aber sehr guter Raststättenteller“ findet sie zwar „nicht soo super-charmant“, muss aber zugeben, dass die Spätzle „nicht ganz hundertprozentig“ geworden sind. Zuhause kocht Christiane Säubert, die vor allem als Bezirksbeirätin der Freien Wähler in Feudenheim und Mannschaftsbetreuerin beim Mannheimer Hockey-Club (MHC) bekannt ist, mit einem punktgenauen Induktionsherd. Das habe im Fernsehstudio nicht richtig geklappt.

Am Herd durch die Pandemie

Zieht in die Küchenschlacht: Christiane Säubert am TV-Herd. © privat

Dass sie überhaupt bei der Fernseh-Sendung mitmacht, hat letzten Endes mit der Corona-Pandemie zu tun: „Ich war – wie alle – viel mehr zu Hause als sonst und konnte die Sendung öfter sehen.“ Da sich die Betriebswirtin und Projektmanagerin für Ernährung und Kochen ohnehin interessiert, hat sie sich spontan beworben. „Ich hätte nicht gedacht“, lacht sie, „dass ich tatsächlich eingeladen werde.“ Am Set in Hamburg ist jedenfalls alles „total aufregend“ und macht „jede Menge Spaß“.

Die Kurpfalz ist generell bei dem TV-Format nicht schlecht vertreten. Mit Christiane Säubert tritt aktuell auch Marie Beetz aus Heidelberg am Fernseh-Herd an, und Waldhof-Stadionsprecher Stephan Christen gewann kürzlich sogar ein Wochenfinale der Unterhaltungsshow. Für Christiane Säubert geht’s jetzt erst einmal mit der Vorspeise weiter, ein vegetarisches Gericht und eine Kreation nach einem Motto führen die Teilnehmer dann zum Wochenfinale am Freitag. lang

Info: Die Montagsfolge zum Nach-Schauen: cutt.ly/NE7rkfI