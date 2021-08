Sängerbund 1865 Seckenheim lädt ein zum Sommerfest

Seckenheim. Der Sängerbund 1865 Seckenheim lädt zu seinem Sommerfest am Samstag, 21. August, auf das Gelände beim Schützenhaus, Riedweg 10, ein. Um 18 Uhr ist Einlass, ab 19 Uhr legt DJ Tanne auf. Ganze Tische für bis zu acht Personen sind für 50 Euro, Einzeltickets für acht Euro zu bekommen. Wegen der Corona-Regeln kann keine Abendkasse angeboten werden. Daher ist eine Vorbestellung entweder unter Telefon 0621/4457 9258 oder via Mail auf kartenbestellung@saebuse.de erforderlich. Für Speisen und Getränke ist gesorgt, eine Bar gibt es auch. Der Einlass ist nur mit „3G“ zulässig, also mit Nachweis einer vollständigen Impfung, negativer Testung oder Genesung.

