Die Umschläge sind fast so gold-glänzend wie bei Oscar-Verleihungen und nicht minder verheißungsvoll: In einem der fünf Kuverts, die am Dienstagabend bei der Online-Vergabe der renommierten Nannen-Preise geöffnet werden, steckt ein Zettel mit dem Namen Stefan Proetel: Der Ressortleiter Lokales und Regionales des „Mannheimer Morgen“ hat mit seiner Artikelserie über Geschäfte und Machenschaften

...