Sachbücher im Slam – live und digital

Wer präsentiert ein herausragendes Sachbuch in sechs Minuten so mitreißend, dass es einen vom Hocker haut? Acht Slammerinen und Slammer aus ganz Deutschland sind am Donnerstag, 20. Mai, ab 18 Uhr live im Technoseum und kämpfen um den Titel beim ersten Deutschen Sachbuch-Slam. Das Publikum entscheidet pandemiebedingt online über die Favoriten. Das hat Technoseums-Sprecherin Marit Teerling angekündigt.

Es geht um acht Bücher, die für den Deutschen Sachbuchpreis nominiert sind. Ihre Themen und Thesen umfassen ethnografische Forschungen, den Liberalismus oder auch den Klimawandel. Der Slam findet in der Arbeiterkneipe des Technoseums statt und kann vom Publikum live am heimischen Rechner über einen Youtube-Livestream auf der Homepage des Technoseums verfolgt werden.

Stiftung Buchkultur als Partner

Das Museum kooperiert bei dieser Veranstaltung mit der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenverein des Deutschen Buchhandels, die 2021 erstmalig das Sachbuch des Jahres kürt. Die Slammerin Sandra da Vina moderiert die Veranstaltung, bei der erfahrene Science- und Poetry-Slammer gleichermaßen am Start sind.

Die Veranstaltung wird von nun an jährlich im Technoseum stattfinden. Teerling: „Ab 2022 hoffentlich auch wieder ganz analog vor großem Publikum.“ lang

Info: Infos und Livestream unter technoseum.de