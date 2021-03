  Sachbeschädigung an Schule - Zeugen gesucht

Mannheim. Am vergangenen Samstag haben drei Jugendliche eine Scheibe der Brüder-Grimm-Schule im Mannheimer Stadtteil Feudenheim mutmaßlich eingeschlagen. Nach Angaben der Polizei wurde gegen 21.15 Uhr durch einen Zeugen mitgeteilt, dass sich drei Jugendliche zunächst auf dem Schulhof aufhielten. Einer der Jugendlichen hätte dann mit einem Ast gegen eine Scheibe des Gebäudes geschlagen, bis diese zu Bruch ging.

Danach flüchteten die Jugendlichen in Richtung der Haltestelle "Feudenheim Kirche" und stiegen laut weiteren Zeugen vermutlich in eine Straßenbahn der Linie 2. An der Scheibe entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die drei Jugendlichen waren männlich und mit dunklen Kapuzenpullis bekleidet. Zeuge werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/799840 oder 0621/718490 bei der Polizei zu melden.