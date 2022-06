Rutschpartien im Regen

Die Regenfälle am Sonntag haben gleich mehrere Fahrzeuglenker ins Schleudern gebracht. Dabei blieben Schäden nicht aus. So kam es gegen 10.15 Uhr auf der B 38a in Neckarau, in Fahrtrichtung Feudenheim, zu einem Verkehrsunfall. Offenbar aufgrund zu schnellen Fahrens, so die Polizei, habe eine 26-jährige Autofahrerin die Abfahrt auf die Ludwigshafener Straße zu spät erkannt. Sie kam ins Rutschen und geriet in die dortige Grünfläche. Dabei sei der Seat der Frau auf die Leitplanke geprallt und habe sich überschlagen. „Die Fahrerin selbst konnte sich noch aus dem Fahrzeug befreien. Am Pkw entstand vermutlich Totalschaden in Höhe von etwa 5000 Euro“, so die Beamten. Die Frau sei sicherheitshalber in ein Krankenhaus gebracht worden.

Mit E-Roller kollidiert

Gegen 18.50 Uhr geriet ein 21-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem Chevrolet laut Polizei wohl ebenfalls wegen zu schnellen Fahrens auf regennasser Fahrbahn auf dem Parkring in Höhe des Quadrats B 7 ins Schleudern. Er kam von der Fahrbahn ab, der Wagen kollidierte mit einem Verkehrszeichen und einem abgestellten E-Roller. Der E-Roller wurde durch den Aufprall noch auf ein weiteres geparktes Fahrzeug geschleudert. Der Verursacher blieb laut Polizei unverletzt, sein Beifahrer wurde leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich schätzungsweise auf 40 000 Euro. pol/bhr