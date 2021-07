Rundgang durch die Neckarstadt

Der Ortsverein Neckarstadt der Linken lädt für Freitag, 9. Juli, zu einem wohnungspolitischen Stadtteilrundgang durch die Neckarstadt ein. Treffpunkt ist um 17 Uhr an der Ecke Schafweide/Friedrich-Ebert-Straße (Baustelle). Der Rundgang erfolgt zu Fuß und dauert maximal zwei Stunden, so die Ankündigung. Bei dem Termin möchte die Partei anhand verschiedener Gebäude „die Vorgänge im Wohnungsbereich der letzten Jahre“ erläutern und ihre Aktivitäten und ihre Forderungen verdeutlichen. Nach einer Durchquerung der Neckarstadt-Ost führt die Route über den Alten Messplatz in die Neckarstadt-West. Die Teilnehmenden können ihre Erfahrungen und Ideen einbringen. Dabei sind Roland Schuster (Bezirksbeirat) und Dennis Ulas (Stadtrat). baum/red

