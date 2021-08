„Rund um die Uhr arbeiten“

„Langwierige und massive Staus in der Mannheimer Innenstadt und eine weitere Behinderung des rheinquerenden Verkehrs“ befürchten die Wirtschaftsverbände nach der Sperrung des Fahrlachtunnels. Es sei „dringend erforderlich, die Durchgangsverkehre weiträumig umzulenken“, so Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar, Handelsverband Nordbaden und Werbegemeinschaft Mannheim City in einer gemeinsamen Erklärung.

„Uns gehen die Alternativen für die Verkehrsführung im Stadtgebiet aus“, sagt IHK-Präsident Manfred Schnabel. Bei den Sanierungsarbeiten im Fahrlachtunnel sei Eile geboten, appelliert Schnabel an die Stadt: „Alle Möglichkeiten der Beschleunigung, wie beispielsweise Arbeiten in der Nacht und an Sonntagen, sollten ausgeschöpft werden.“

Man betrachte die „Sperrung des Fahrlachtunnels mit erheblichen Sorgen“, kommentiert Lutz Pauels, Vorsitzender der Werbegemeinschaft. Die Erreichbarkeit der Innenstadt sei massiv gefährdet: „Es steht zu befürchten, dass der zusätzliche Durchgangsverkehr zu erheblichen Beeinträchtigungen des Verkehrsflusses am Ring und am Schloss führen wird.“

Hendrik Hoffmann, Vizepräsident des Handelsverbands Nordbaden, fordert, „dass die Vertreter der innerstädtischen Wirtschaft auch mit Blick auf das Weihnachtsgeschäft in Gespräche eingebunden werden, in denen kreativ an der Lösung der neuen Herausforderungen für den Zielverkehr gearbeitet wird“. Außerdem müsse der Öffentliche Personennahverkehr weiter gestärkt werden. bhr

