Mannheim. Nachdem am Donnerstagabend ein Feuer in einer Wohnung in der Seckenheimer Landstraße in Mannheim ausgebrochen war, sind die Löscharbeiten zwischenzeitlich abgeschlossen und der Verkehr wieder vollständig freigegeben. Wie die Polizei mitteilte, entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 45 000 Euro. Es wurden keine Personen verletzt. Zur Brandursache sind noch keine Details bekannt, die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen.

