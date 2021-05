Es geht voran: In Mannheim sind mittlerweile rund 210 000 Impfungen vorgenommen worden. In der Maimarkthalle waren es zusammen mit ihren mobilen Teams fast 164 000, wie die Stadt am Freitagabend mitteilte. Weitere rund 45 000 kommen nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung aus Arztpraxen hinzu. Obwohl diese Woche bundes- und landesweit viel über Impfstoff-Engpässe geklagt wurde, hat sich das Tempo hier offensichtlich nicht verringert.

Insgesamt sind in der Quadratestadt nunmehr fast 153 000 Menschen ein Mal und mehr als 46 000 zwei Mal geimpft worden. Wie viele davon in Mannheim leben, wird nicht erfasst. Aber einige von hier haben sich ja auch in anderen Kommunen ihren Piks geholt. sma