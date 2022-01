Rund 100.000 Euro Schaden nach Autounfall in Mannheim

Mannheim. Bei einem Autounfall mit zwei Leichtverletzten in Mannheim ist ein Sachschaden von geschätzt rund 100 000 Euro entstanden. Nach Polizeiangaben war ein 22-Jähriger am Donnerstagabend, gegen 19 Uhr, von der B 44 kommend in Fahrtrichtung Parkring zu schnell mit seinem BMW M6 unterwegs gewesen und in Höhe der Auffahrt zur Kurt-Schuhmacher-Brücke gegen einen auf der Nebenspur fahrenden Mercedes C-Klasse eines 29-Jährigen geprallt. Beide Fahrzeuge kamen ins Schleudern und krachten 100 Meter weiter gegen Betonleitwände.

Die Reinigungsarbeiten an der Unfallstelle dauerten bis Mitternacht, zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es aber nicht. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1744110 bei der Polizei zu melden. (mit dpa)