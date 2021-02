Der FDP-Spitzenkandidat bei der Landtagswahl, Hans-Ulrich Rülke, kommt an diesem Montag nach Neckarau. Im Rhein-Neckar-Theater wird er mit seinen Parteifreunden Joachim Stamp, stellvertretender Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen (voraussichtlich per Video zugeschaltet), und dem Südwest-Landesvorsitzenden Michael Theurer über wirtschaftspolitische Fragen sprechen. Es soll besonders um die Situation kleiner und mittlerer Unternehmen gehen. In einer weiteren Gesprächsrunde sind Julia Schilling und Florian Kußmann dabei, die für die Mannheimer FDP bei der Wahl am 14. März kandidieren. Die digitale Veranstaltung findet am Montag um 17.30 Uhr statt und wird über den frei empfänglichen Online-Kanal www.youtube.com/c/fdpbwde ausgestrahlt. sma