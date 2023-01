Rückzug des KFG hinterlässt Lücke

Der Anfang vom Ende kündigte sich am 20. Oktober 2017 an: Das Karl-Friedrich-Gymnasium (KFG) gab bekannt, das Abitur nach neun Jahren (G9) nicht mehr anbieten und künftig allein auf die achtjährige Alternative (G8) setzen zu wollen. Damit zeichnete sich ab, dass es in Mannheim bald kein einziges allgemeinbildendes öffentliches Gymnasium mit G9 mehr geben würde. Und so konnten Fünftklässler am

...