Rücksichtsloses Fahrmanöver führt zu Unfall mit Verletzten in Mannheim

Mannheim. Ein 74-jähriger Fahrradfahrer ist durch ein missglücktes Überholmanöver am Mittwochvormittag in Mannheim verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 61-jährige Frau gegen 11.30 Uhr mit ihrem Toyota auf der Amselstraße in Richtung Lilienthalstraße. Im Bereich der dortigen Baustelle versuchte ein 62-jähriger LKW-Fahrer den Toyota zu

überholen. Da die Fahrbahn in diesem Bereich verengt ist, misslang das Überholmanöver und der LKW streifte den Toyota auf der linken Fahrzeugseite. Der entgegenkommende 74-jährige Fahrradfahrer konnte nur durch einen Sprung auf

den Gehweg einen Zusammenstoß mit dem herannahenden LKW vermeiden. Hierbei verletzte sich der Radfahrer leicht. Eine Behandlung im Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich. Der Gesamtschaden liegt bei 10 000 Euro. Gegen den LKW-Fahrer ermittelt das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung.