Rücksichtsloser Raser in der Innenstadt - Fahrzeug beschlagnahmt

Mannheim. Deutlich zu schnell ist ein Autofahrer am frühen Mittwochmorgen in der Mannheimer Innenstadt unterwegs gewesen. Nach Angaben der Polizei fiel der 40-Jährige einer Streife kurz nach 1 Uhr auf, als er mit seinem Audi TT mit überhöhter Geschwindigkeit die Bismarckstraße vom Hauptbahnhof kommend in Richtung Konrad-Adenauer-Brücke raste. Die Beamten folgten dem Wagen, der zunächst weiter beschleunigte - dabei erreichte er eine Endgeschwindigkeit von über 100 Kilometern pro Stunde und passierte mehrere Kreuzungen und Einmündungen, ohne auf den querenden Verkehr zu achten. Erst als die Beamten das Blaulicht einschalteten, reduzierte der 40-Jährige das Tempo und konnte schließlich in Höhe des Quadrats A 3 gestoppt werden.

Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass sich neben dem Fahrer noch eine 20-jährige schwangere Frau im Fahrzeug befand. Außerdem bemerkten die Beamten, dass der Mann bereits seit längerer Zeit über einen festen Wohnsitz im Bundesgebiet verfügt, sein Fahrzeug jedoch noch über eine ausländische Zulassung verfügt. Zudem konnte er keinen Führerschein vorweisen.

Gegen den 40-Jährigen wird nun wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen ermittelt. Zudem besteht der Verdacht der Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie die Abgabenordnung und das Kraftfahrzeugsteuergesetz. Inwiefern der Mann im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, bedarf weiterer Ermittlungen. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt.