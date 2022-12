Rückkehr auf die Bühne

Sie tritt wieder auf: Regina Steegmüller kommt nach fast einjähriger Pause zurück auf die Bühne. Sie wirkt wieder mit in dem abendfüllenden Theaterstück rund um den legendären Sketch „Dinner for one“. Es entstand vor über 20 Jahren nach einer Idee von Peter Baltruschat und Volker Heymann und läuft seither erfolgreich im Schatzkistl. Regina Steegmüller ist da als „Miss Sophie“ unverzichtbar. Nachdem ihr Mann Hugo Steegmüller, mit dem sie seit 1974 zusammen war, an Silvester 2021 starb, zog sich Regina Steegmüller jedoch von der Bühne zurück. Aber nun ist sie wieder dabei. „Ich spiele diese Rolle seit 2002 – und das gerne“, sagt sie. „Außerdem vermisse ich die Kollegen, das Schatzkistl-Team und natürlich die Bühne und das Publikum. Das Scheinwerferlicht lässt einem für eine gewisse Zeit so Vieles vergessen“, deutet sie an, dass der Schmerz weiter da ist. Das Stück läuft vom 27. bis 30. Dezember täglich um 20 Uhr und noch mal am 8. Januar um 20 Uhr. pwr

