"Rude7" muss nach Brand vollständig schließen

Mannheim. Nach dem Großbrand Mitte Januar muss der Nachtclub „Rude7“ schließen. „Das Feuer hat so heftig gewütet, dass die Halle einsturzgefährdet ist und abgerissen werden muss“, hieß es am Wochenende auf der Instragram-Seite des „Rude7“, das 17 Jahre lang zum Mannheimer Clubleben gehörte. Demnach sei die Ursache des Feuers in der Industriestraße noch nicht eindeutig geklärt.

Die Betreiber kündigten an, in anderer Form zurückkehren zu wollen. „Wer uns kennt, weiß, dass wir niemals den Kopf in den Sand stecken“, hieß es in dem Post. „Ihr werdet auch 2022 nicht auf ,Rude7- Vibes’ verzichten müssen, und wir nehmen diesen Rückschlag als Möglichkeit neue Wege zu gehen.“ Gerade in diesen Zeiten würden es die Macher als ihre Pflicht ansehen, der Dancehall, Reggae und HipHop Kultur wieder ein Zuhause zu geben. In welchem Rahmen das Rude7 künftig auftritten, ließen sie noch offen.

Bei dem Feuer in der Nacht auf den 18. Januar war die Halle nahezu vollständig ausgebrannt. Verletzt wurde niemand.

