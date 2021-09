Mannheim. Die Polizei hat in Mannheim zwei Rucksackdiebe vorläufig festgenommen. Wie die Beamten mitteilten, stehen die Männer im dringenden Tatverdacht, am frühen Samstagmorgen fünf Rucksäcke von Gästen am „Alter“ entwendet zu haben. Ein Gast bemerkte, dass die beiden Diebe seinen Rucksack mitführten und verständigte die Polizei. Weitere Gäste beobachteten danach, wie der 23-Jährige und 25-Jährige weitere Rucksäcke durchsuchten, verfolgten die Diebe und hielten einen von ihnen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 23-Jährige konnte zunächst flüchten, wurde im Rahmen einer Fahndung aber kurze Zeit später vorläufig festgenommen. Er hatte einige Gegenstände aus den Rucksäcken bei sich.

